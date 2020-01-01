



TOO "ABBEX" предлагает полный спектр материалов для гидроизоляции и не только:

- ПВХ мембраны для плоских кровель, паркингов, резервуаров, бассейнов, прудов и водоемов

- Листовые ПП(полипропилен), ПЭ(полиэтилен) для изготовления бассейнов, емкостей, футеровки и пр.

- Комплектующие и оборудование для работ с полимерными материалами

- Оборудование, ПВХ лайнер и павильоны для бассейнов

- ДПК-декинг(древесно-полимерный композит)

Наши партнёры: заводы Стройпластполимер (РФ), Хегенпласт(Израиль), Лада-лист(РФ) производят полимерные материалы на автоматических линиях, имеют собственные лаборатории и отделы контроля, что с уверенностью позволяет нам дать гарантию надежности на выполненные работы.

Эта уверенность базируется на партнерстве с такими поставщиками как:

Стройпластполимер РФ. На рынке ПВХ мембран 24 года. Отлаженный менеджмент по качеству. Огромный опыт в производстве Втор-Ком РФ. Ведущий Российский производитель геосинтетических нетканых материалов. 30 лет на рынке. Более 3 000 000 м2 материала в месяц

Bauder Bauder является ведущим производителем кровельных систем в Европе вот уже 150 лет. Предоставляет любые решения по гидроизоляции. Каждая пятая крыша в Германии имеет гидроизоляцию от Bauder. Экопласт РФ. Недавно образованное предприятие, учредители которого понимают , что только качество сырья для древесно-полимерной доски позволит им добиться успеха

RusDecking РФ. Один из лидеров Российского рынка. Со дня основания произведено более 1 600 000 кв. м декинга Pool King КНР. Лидер рынка по производству оборудования для бассейнов. Фильтры, насосы и др. Лада-лист РФ. Более 20 лет стажа по листовым пластикам. Система качества ООО «ЛАДА-ЛИСТ» сертифицирована международным органом по сертификации «ТЮФ Тюринген» (Германия) Herz Германия- лидер по фенам и прочему тепловому оборудованию

GS Composite РФ. Первое в России предприятие, использующее инновационную технологию изготовления гранул ДПК с добавлением твердого пластика. Входит в состав инвестиционно-промышленного холдинга GS Group Fatra Компания «Fatra, a.s.» относится к известным мировым переработчикам пластических масс (ПВХ/PVC, ПЭ/PE и ПЭТ/PET). Компания предлагает изделия самого высокого класса и продает свои изделия более чем в 52 страны мира. Рокс Торговая марка «РОКС» от компании "FastenGroup" широко известна на российском рынке как надежная и качественная система крепежа для гидро- и теплоизоляционных кровельных материалов. HILST За 11 лет компания стала лидером на рынке России по производству аксессуаров для монтажа террас, а также одной из первых по разработке инновационных продуктов для эксплуатируемых кровель.

Xenozone Системы, выпускаемые под торговой маркой XENOZONE, позволяют удалять из воды широкий спектр органических загрязнений природного и техногенного происхождения, в том числе токсичных или особо стойких. Waking WakingPools является профессиональным производителем подводных светодиодных систем освещения для бассейнов более 10 лет. Располагается в Китае и поставляет продукцию по всему миру. ДРИМ ПУЛ Продукция ООО «ДримПул» — это оптимальное соотношение цены и качества и 5-летний опыт работы с задачами разной сложности. Продукция применяется в: бассейнах, водоснабжении и водоочистке. Welgo Благодаря выдающемуся качеству продукции, компания WELGO взяла на себя ведущую роль и стала одним из лидирующих брендов в сфере стерилизации рекреационной воды в плавательных бассейнах.

Мы уверены в выборе материалов и комплектующих

Применение полимерных мембран позволяет получить долговечное гидроизоляционное покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками, отлично подходящее для климатических условий Казахстана. Наши специалисты имеют большой опыт работы монтажа мембранно-полимерных материалов на самых разных объектах в сфере гидроизоляции. Наше портфолио и стаж позволяют ТОО «АВВЕХ» назвать свою работу профессиональной и ответственной.

У нас Вы сможете заказать:

Монтаж ПВХ мембраны Материалы для плоской кровли Оборудование herz для пвх/тпо, германия

Строительство бассейнов Пп и пнд листы Дпк доска

Устройство противофильтрационных экранов Геокомпозитные материалы Гидроизоляция водоемов пвх мембраной

Мы рады сотрудничеству с каждым клиентом и готовы предоставить ему все самое лучшее для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества